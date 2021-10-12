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Son dakika! Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, vatandaşlar ise hayvanı ısıtarak mama verdi.

KOCAELİ (İHA) - Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken, vatandaşlar ise hayvanı ısıtarak mama verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan'da bulunan dere yatağında bir yavru köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle dere yatağına inen itfaiye ekipleri, köpeği bulan vatandaşlara teslim ederek olay yerinden ayrıldı. Köpeği kucağına alarak, ısıtmaya çalışan vatandaşlar ise elleriyle besledikten sonra doğaya bıraktı.

Yoldan geçerken köpeğin sesini duyduğunu söyleyen Ceylan Albayrak, "Sesi duyar duymaz belediye ve itfaiye ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri hemen gelip köpeği dereden çıkardılar. Oldukça korkmuş küçük bir köpek yavrusu. Tüm insanlarımızı ve İzmit'in halkını köpeklere karşı daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben Karamürsel'de yaşıyorum, tesadüfen buradan geçerken gördüm. O kadar korkmuş ki tost vermemize rağmen tostu yemedi. Bu canlıların Allah'ın sessiz kulları, onların ağızları, dilleri yok. Onlara sevgi ve şefkat gösterelim" dedi.

Son dakika! Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika! Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika! Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika! Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika! Dere yatağında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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