Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Pirali köyünde dere yatağına düşerek çamura saplanan atı itfaiye ekipleri kurtardı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Pirali köyünde dere yatağına düşerek çamura saplanan atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Pirali köyünde sabah saatlerinde merada otlayan bir at, yüksekten yuvarlanarak dere yatağındaki çamura saplanarak mahsur kaldı. Köy sakinleri, uzun uğraşlar sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtaramayınca Diyadin Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine köye giden itfaiye ekibi, bitkin düşen atı mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti. - AĞRI

Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

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