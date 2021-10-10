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DERE YATAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Ağadere'nin, kentin üst kesimlerinde kalan kısmı, gelişigüzel bırakılan atıklar nedeniyle çöplük gibi oldu.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Ağadere'nin, kentin üst kesimlerinde kalan kısmı, gelişigüzel bırakılan atıklar nedeniyle çöplük gibi oldu.

Körfez ilçesinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ağadere yatağı, rastgele bırakılan atıklar nedeniyle çöplük görünümü aldı. Derenin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kalan kısmında, duyarsız kişilerin döktüğü atıklardan oluşan yığının içerisinde evsel ve inşaat atıklarının yanı sıra halılar, eski koltuk ve kanepeler de bulunuyor. Dere yatağında biriken çöp yığını, kentin ortasından geçen derenin hem doğal akışını engelliyor, hem de kötü kokmasına sebep oluyor.

DERE YATAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

DERE YATAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

DERE YATAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

DERE YATAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
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Haber: DERE YATAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Haberler
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