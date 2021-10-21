Derbinin hakemi Fırat Aydınus

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus

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