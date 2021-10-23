Derbi maçı hangi gün? Beşiktaş ile Galatasaray bu haftanın mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. Maç öncesinde derbi hakkındaki detaylar futbol severler tarafından araştırılmakta. Futbolseverler konuyla ilgili internette en çok "Derbi maçı hangi gün? Derbi ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda? Derbi hakemi kim?" sorularını araştırmakta. Derbi mücadelesi ile ilgili en çok merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.





DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaşarasında oynanacak olan derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak.

DERBİHAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi BeİN Sports 1 kanalın'dan canlı olaracak yayınlanacak.

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