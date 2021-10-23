Derbi maçı hangi gün? Derbi ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda? Derbi hakemi kim?
Derbi maçı hangi gün? Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi futbolseverler tarafından en çok aratılan konular arasında yer almakta. Peki, Derbi maçı hangi gün? Derbi ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda? Derbi hakemi kim?
Derbi maçı hangi gün? Beşiktaş ile Galatasaray bu haftanın mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. Maç öncesinde derbi hakkındaki detaylar futbol severler tarafından araştırılmakta. Futbolseverler konuyla ilgili internette en çok "Derbi maçı hangi gün? Derbi ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda? Derbi hakemi kim?" sorularını araştırmakta. Derbi mücadelesi ile ilgili en çok merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.
Galatasaray ile Beşiktaşarasında oynanacak olan derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi BeİN Sports 1 kanalın'dan canlı olaracak yayınlanacak.