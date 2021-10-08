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DEPREMLE SARSILAN ÇOCUKLAR, MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRINDA MORAL BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depremde evleri hasar gören köylerdeki çocuklar, motivasyon ve eğitim tırında gönüllerince eğlendi.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depremde evleri hasar gören köylerdeki çocuklar, motivasyon ve eğitim tırında gönüllerince eğlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk motivasyon ve eğitim tırı, Ağustos ayında depremle sarsılan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyünde çocuklarla buluştu. Depremin ardından bölgeye kurulan konteynerlerin bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar hayallerini çizdi, yap boz yapıp balon şişirdi. Eğlenceli etkinlikler sayesinde yüzleri gülen çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Çocukları eğlendirirken bir taraftan da öğretmeyi amaçladıklarını söyleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Kudret Armağan, tırın 16'ncı durağı olan Altıntaş'ta anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Bu köyün çok önemli bir özelliği var. Aylar önce depremden etkilenen bir köy. Buradaki çocuklarımızın biraz bozulan morallerini düzeltmeye, enerji vermeye ve motivasyon kaynağı olmaya geldik. Projemizde çocuklarımız iletişim güçlerini artırıyorlar, insanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini ve özgüvenlerini nasıl sağlamaları gerektiğini öğretiyoruz. Balonlarla karşılıyoruz. Sonra sayın valimizin hediyelerini takdim ediyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklarımız gerçekten çok sarsılmıştı. Moralleri düşmüştü. Bu moralleri yükseltmek için onların yanında olduk. Onların yanında olmak bizi de çok mutlu etti, yüzlerindeki tebessümü görmek dünyalara bedeldi. Artık onlar korkuların değil, mutlulukla yollarına devam edeceklerö şeklinde konuştu.

Eğlencenin yanında eğitimde alan öğrenciler tırda gönüllerince eğlendi.

DEPREMLE SARSILAN ÇOCUKLAR, MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRINDA MORAL BULDU

DEPREMLE SARSILAN ÇOCUKLAR, MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRINDA MORAL BULDU

DEPREMLE SARSILAN ÇOCUKLAR, MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRINDA MORAL BULDU

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

DEPREMLE SARSILAN ÇOCUKLAR, MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRINDA MORAL BULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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