Depreme karşı "riskli alan" olan Vadi Sefa Tepesi ıslah ediliyor

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünce depreme karşı "riskli alan" ilan edilen Vadi Sefa Tepesi'nde ıslah çalışması yapılıyor.

Merkez Artuklu ilçesindeki Yalım Mahallesi Zınnar Vadisi'nde 32 hanenin bulunduğu bölge, kayaların yerleşim alanlarına düşme ihtimaline karşı AFAD tarafından "riskli alan" ilan edildi.

Evlerin tahliye edilmesinin ardından bölgeye ayrılan tepede ıslah çalışmaları başlatıldı.

"Afet bölgesi kararı aldık"

AFAD İl Müdürü Davut Esen, AA muhabirine, bölgeyi belli periyotlarla taradıklarını, riskli yerleri belirlediklerini söyledi.

Riski bertaraf etmek için gereken önlemleri aldıklarını belirten Esen, projeler hazırlayarak bu riskleri ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Esen, Mardin'in deprem bölgesinde yer almadığını ancak çevre illerden fay hatlarının geçtiğini dile getirerek, "Çevre illerimizde meydana gelebilecek bir şiddetli deprem ilimizdeki riskli alanları da etkileyebiliyor. Yaptığımız taramalarda merkeze bağlı Vadi Sefa küme evlerinin üzerinde bulunan bu kayaların ileride deprem esnasında risk teşkil edebileceğini, evlere zarar verebileceğini düşündük. Bunun için bir çalışma başlattık." dedi.

Teknik ekiplerin incelemelerini yaptığını, Ankara'dan gelen teknik ekibin de bölgeyi incelediğini anlatan Esen, "İleride böyle bir durumda buranın risk teşkil edebileceğini, 32 hanenin zarar görebileceğini ön gördüler. Bu nedenle kayaların ıslah edilmesi gerektiğine karar verildi." diye konuştu.

Esen, proje hazırlanarak ihaleye çıkıldığını ve 2 aydır çalışmalara başlandığını aktararak, 4 ay sonra çalışmaların tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

Çalışmalara başlamadan önce bu evlerde oturanları zarar görmemeleri için tahliye ettiklerini anlatan Esen, vatandaşlara kira yardımı da verildiğini kaydetti.

Esen, "Afet bölgesi kararı aldık. Çalışmalar tamamlanıp, risk olmadığına kanaat edildikten sonra afete maruz bölge kararı kaldırılacak ve vatandaşlarımız evlerine dönecek." ifadelerini kullandı.

8 bölgeye ayrılan alanda ekipler 3 teknik kullanıyor

AFAD İl Müdürlüğünde jeofizik mühendisi Hasan Ünver de Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile AFAD olarak jeoloji, jeofizik, inşaat ve harita mühendislerinden oluşan ekiple çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Yüklenici firmadan da 15 kişilik ekibin çalışmalara katıldığını dile getiren Ünver, "Alanımız 8 bölgeye ayrıldı, 3 teknikte çalışıyoruz. Bölgelerin birinde iş makineleriyle kırım ve temizlik, bir bölgemizde proteknik patlatma yöntemi ve bir bölgede de fens bariyer yöntemi uygulanacak. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

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