Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

İZMİR (DHA) - İZMİR'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili Dha'ya konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.

Uğur Gezgin, İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde oturdukları Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i kaybetti. Kızı Ayda da 91 saat sonra mucize eseri enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından hayatın devam ettiğini belirten Uğur Gezgin, "Çocuklarımın psikolojileri, sağlığı ve yaşamlarına odaklandım. Geleceklerini planlamakla meşgulüm. İşime devam ediyorum. Çocuklar okula gidip, geliyor. Oğlum Basketbol idmanlarına devam ediyor. Hayat, bizim için böyle devam ediyor. Ayda'ya depremden sonra eve geldiğimiz ilk hafta annesinin vefat ettiğini psikologlar eşliğinde anlattık. Şimdi yavaş yavaş bu acılar külleniyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor, Kendi içimizde bazı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Bunun yanında mahkeme süreci devam ediyor. Evlerimiz yeniden yapılıyor. Bir şekilde her şey yoluna girer diye düşünüyorum" dedi.