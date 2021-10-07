Deprem mi oldu? Son Dakika: Burdur'da deprem mi oldu? Burdur depremi kaç şiddetinde?

Burdur'da deprem mi oldu? Türkiye'de gün içerisinde birçok deprem meydana gelmektedir. Bunların bir çoğu düşük şiddette meydana gelmesinden dolayı hissedilmemektedir. Ancak bazı depremlerin şiddetleri ufak dahi olsa vatandaşlar tarafından hissedilmekte ve büyük paniğe neden olmaktadır. Bu bağlamda yakın saatler içerisinde Burdur'da meydana gelen deprem araştırılmaktadır. Vatandaşlar konuyla ilgili internette en çok "Burdur'da deprem mi oldu? Burdur depremi kaç şiddetinde?" gibi soruları araştırmaktadır. Detaylar haberimizde.

BURDUR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Burdur'da Afad verilerine göre 2.4, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 18.25'de gerçekleşen deprem, 7 km derinliğinde meydana gelmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AFAD VERİLERİ

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