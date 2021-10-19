Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Depremin şiddeti kaç?

Sabah 8:32'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildiği öğrenildi. AFAD verilerine göre deprem, 9.59 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Ekim Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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