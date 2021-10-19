Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi - Haberler
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Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem Kaş'a komşu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

AYDIN (İHA) - AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem Kaş'a komşu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kaş'a komşu olan Fethiye ilçesinde hissedildi. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede günlük hayatın devam ettiği bildirildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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