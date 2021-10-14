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Deprem Anı Kamerada

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Deprem Anı Kamerada
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