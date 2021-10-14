Deprem Anı Kamerada
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den de hissedildi.
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Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.
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