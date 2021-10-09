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Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da, bir firmaya ait seramik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir firmaya ait seramik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde bulunan seramik satışı yapan bir firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. H.A'ya ait iş yerinin deposunda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken depoda bulunan malzemelerde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu

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