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Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasında

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Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Denizli'nin de olduğunu açıkladı.

DENİZLİ (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Denizli'nin de olduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim 2021 arasında olan vakaları ve vakaların bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bu kapsamda 10 il arasında Denizli'de bulunurken, vaka sayısı 100 binde 158,71 olarak görüldü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasında

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