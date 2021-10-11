Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen, lezzeti ile yiyenlerin bir daha vazgeçemediği Kale Biberine sonbaharda turşu yapımında kullanmak isteyen hanımlar yoğun rağbet gösterdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen, lezzeti ile yiyenlerin bir daha vazgeçemediği Kale Biberine sonbaharda turşu yapımında kullanmak isteyen hanımlar yoğun rağbet gösterdi. 4 ila 6 lira arasında satışı yapılan biber, sonbaharda turşu yapımı için Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi olmak üzere birçok bölgede rağbet görüyor.

Denizli'nin en lezzetleri arasında yer alan Kale Biberi kış mevsiminde turşuluk için bölge halkının vazgeçilmezi oldu. Kale ilçesine bağlı mahallelerde kendine has doğal yetişen biberler, kendine has tadı ve etli yapısı ile dikkat çekiyor. Ağustos ve Eylülde aylarında başlayan kurutma sürecinin ardından ekim ayında hazırlanan turşuluklar kullanılmak için tezgahlarda yer almaya başladı. Denizli'nin kale ilçesinde yetiştirilen biberler Ege Bölgesi illerinin yanı sıra Antalya ve Eskişehir gibi birçok ilde de yoğun ilgi görüyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde çiftçi olan 51 yaşındaki Balık Kabaklı, her yıl Ağustos ve Eylül aylarında topladıkları biberleri güneşin altından kurutarak, satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti. Son zamanlarda vatandaşların turşu yapımında kullanmak için talep gösterdiğini anlatan Balık Kabaklı, "Biz Kale ilçesinin yerlisiyiz. Dedemden beri bu işi yapıyoruz. Bir süre satmayı bıraktık. Ama pandemiden dolayı 2 yıldır tekrardan yapıyoruz. Biberimiz yetiştirdik ama sonbahar olmasından dolayı biberler biraz daha küçüldü. Lakin küçülmesinin daha bir kıymetli oluyor. Bunların yeşilleri ve kırmızıları turşu yapılıyor. Bir hassa üzüm sirkesi ile daha mükemmel olur. Bu biberlerimiz yemelerini Denizlili ve bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Turşusu ve közlemesinin yanında kale biberi, tadı ve aromasıyla çok lezzetli bir üründür. Vatandaşalar, kurutmak için ağustos ayında yoğunluk gösteriyor. Her dönem yoğun ilgi görüyor. Şimdilerde ise turşuluk yapımında kullanmak için bir rağbet var. Kale biberi üzüm sirkesi ile daha güzel oluyor. Kale biberini herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 21:35:52. #1.11#