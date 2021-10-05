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Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale ilçesinde bulunan üniversite kampüsü girişinde 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 5 bin öğrenci ve aileyi bilgilendirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale ilçesinde bulunan üniversite kampüsü girişinde 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 5 bin öğrenci ve aileyi bilgilendirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pamukkale ilçesinde bulunan üniversite kampüsü girişinde bilgilendirme stanttı açtı. 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında öğrencilerin terör örgütü faaliyetlerinden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin daha huzurlu bir ortamda sürdürülmesi, gençlerin yeni geldikleri şehirde kendilerini güvende hissetmeleri amacıyla 5 bin öğrenci ve ailesine bilgilendirme yapıldı. - DENİZLİ

Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi

Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi

Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi

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