Denizli'deki Kitap Fuarı'nı 6 günde 180 bin kişi ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı, 6 günde 180 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de kapılarını açan ve 17 Eylül'e kadar devam edecek fuara, kitapseverlerin ilgisi devam ediyor.

Toplam 250 yayınevi, 350 yazarın katıldığı fuar, 6 günde 180 bin 520 okuru kendisine çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanan fuarda çok sayıda yazar okuyucuyla imza günlerinde buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı değerlendirmede, fuarda özellikle gençlerin yoğun katılımını gördüğü için büyük mutluluk duyduğunu, vatandaşların kitapla buluşmasını, bu havayı teneffüs etmesi istediklerini bildirdi.