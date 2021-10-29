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Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi cezaevine gönderildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi cezaevine gönderildi.

Akçapınar Mahallesi'nde yeğeni Hasan A'yı (19) lavanta tarlasında av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle teslim olan amca Mustafa A'nın (55) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, bankadan kredi alması için kardeşi İsmail A'dan kefil olmasını istediğini, buna engel olduğunu ileri sürdüğü yeğeniyle arasında çıkan tartışma nedeniyle olayın yaşandığını ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı Mustafa A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Hasan A'nın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınarak Akçapınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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