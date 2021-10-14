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Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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