Denizli'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı bulunan vaşak, tedavi altına alındı.

Hayriye Mahallesi yakınlarında, dağ otları toplamaya giden köylüler, bir bacağı yaralı ve bitkin haldeki vaşağı fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Merkezde görevli veteriner hekimlerce beslenen vaşağın, buradan tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği bildirildi.