Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Haberler
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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