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Denizli'de koyun tek batında 4 kuzu doğurdu

AA / Büşra Kuru - Haberler | Kültür Sanat
Denizli'de koyun tek batında 4 kuzu doğurdu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 4 kuzu doğurdu.

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 4 kuzu doğurdu.

Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Tolga'ya ait ağıldaki gebe koyundan biri, tek batında 4 kuzu yavruladı. Hayvanların sahibi, annelerinin bakmakta güçlük çektiği 4 kuzuyu biberonla besliyor.

Tolga, AA muhabirine, daha önce ikiz doğuran koyunlarının olduğunu ancak ilk kez dördüz kuzu sahibi olduğunu belirtti.

Yeni doğan kuzularla özel ilgilendiğini vurgulayan Tolga, "Onlara özel alanlar oluşturduk. Belli bir süre geçtikten sonra diğer koyunlarımızın yanına alacağız." dedi.

AA / Büşra Kuru - Son Dakika Haberleri
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