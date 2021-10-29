Denizli'de hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

DENİZLİ (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 31 Ekim-1 Kasım 2021 Denizli'de yarın gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli'de bugün hava sıcaklığı en düşük 6 en yüksek 22 derece arası değişirken hava az bulutlu rüzgar kuzeyden 2 kilometre saat hızında eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji hafta sonu ise sağanak yağışın olacağı tahmininde bulundu.

Denizli'de az ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı hava sıcaklıklarının 6 ile 22 derece arasında seyredeceği belirtilirken Pazar ve Pazartesi günleri sağanak yağışın olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklıklarında fazla bir değişikliğin gözlenmediği Denizli'de hafta sonu yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. - DENİZLİ

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