Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı - Haberler
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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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