Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin yakalanmasına yönelik, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 3'ü eski öğretmen, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri