Denizli'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin belirli noktalarında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin belirli noktalarında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde güvenlik güçleri Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, 130 aracı kontrol ederek kural ihlali yapan 23 sürücüye para cezası kesti.
Ayrıca, uygulamalarda, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri