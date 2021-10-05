DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
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DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Hakkı Selamet (23) ağır yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Hakkı Selamet (23) ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmada kurye olarak çalışan Hakkı Selamet idaresindeki 20 AEN 738 plakalı motosiklet, Albayrak Meydanı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kasklı sürücü Selamet, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selamet, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selamet'in hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Selamet'in ilçedeki bir adrese sipariş götürdüğü, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: DENİZLİ'DE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
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