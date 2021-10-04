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Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hakkı Selamet idaresindeki 20 AEN 738 plakalı motosiklet, Gültepe Mahallesi Albayrak Meydanı'nda kaldırıma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralandığı belirtilen sürücü Hakkı Selamet'i Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Selamet'in bir süre önce bir yemek firmasında motorlu kurye olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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