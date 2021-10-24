Denizli'de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü - Haberler
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Denizli'de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.

Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış (42) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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