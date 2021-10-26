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Denizli'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı kadına silahla tehdit ederek şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı kadına silahla tehdit ederek şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine polis, A.T. (44) ile T.Ö'nün birlikte yaşadığı Topraklı Mahallesi'ndeki eve gitti.

T.Ö'nün, kendisini darbedip silahla tehdit ettiğini söylediği A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Oto galericilik yaptığı belirlenen A.T'nin iş yerinde yapılan aramada, 6 dinamit lokumu, 5 elektrikli fünye, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kılıç, pala, bıçak ve 153 fişek ele geçirildi.

A.T, ifadesinde dinamitleri balık avlamakta kullandığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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