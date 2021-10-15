Denizli'de 650 kilogram hurma çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Denizli'de 650 kilogram hurma çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de 650 kilogram hurma çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kurutulmaya bırakılmış 650 kilogram hurmayı çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kurutulmaya bırakılmış 650 kilogram hurmayı çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Ovacık mahallesinde Rafet Özcan'a ait bahçede kurutulmaya bırakılan 650 kilogram hurmanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Kadir K. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hurmaları çalınan Özan ise ürünleri kısa sürede bulan jandarmaya teşekkür etti.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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