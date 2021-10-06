DENİZLİ'DE 17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KİŞİ YAKALANDI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 10 ayrı suçtan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğan Öner, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Kendisine benzeyen bir kişinin sürücü belgesini göstererek ekipleri kandırmaya çalışan Öner, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 farklı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğan Öner'in Honaz ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma, Öner'i yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyon sırasında kendisine benzeyen bir kişinin sürücü belgesini gösteren Öner, jandarma ekiplerini kandıramadı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öner, tutuklandı. Öner'in hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 47 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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