Denizli'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), çeşitli suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan E.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün izine ilçedeki bir evde ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.Ö'yü yakaladı.
Zanlının 19 ilde 47 ayrı suça karıştığı öğrenildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri