Denizli'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), çeşitli suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan E.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün izine ilçedeki bir evde ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.Ö'yü yakaladı.

Zanlının 19 ilde 47 ayrı suça karıştığı öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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