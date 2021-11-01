Denizli'de 16 bin litre karışımlı akaryakıt yakalandı
Denizli'de karışımlı akaryakıt yükleyen araçları takibe alarak operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 840 litre kaçak karışımlı akaryakıt yakaladı.
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de karışımlı akaryakıt yükleyen araçları takibe alarak operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 840 litre kaçak karışımlı akaryakıt yakaladı.
Denizli'de akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Durdurularak kontrol edilen araçlarda fiber bulunan 2 kişi gözaltına alınırken toplamda 16 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. - DENİZLİ
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