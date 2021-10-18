Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı - Haberler
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Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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