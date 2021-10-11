Denizli'de 1 haftada 159 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 83'ü maddi hasarlı, 75'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 159 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 4 ile 10 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 25 bin 130 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 8 bin 189 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 159 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 75'inin yaralanmalı, 83'ünün maddi hasarlı ve 1'inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 259 okul servisi denetlenirken, 9 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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