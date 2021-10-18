Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 88'i maddi hasarlı, 53'ü yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 142 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 88'i maddi hasarlı, 53'ü yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 142 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 11 ile 17 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 518 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 6 bin 664 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 142 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 53'ünün yaralanmalı, 88'inin maddi hasarlı ve 1'inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 232 okul servisi denetlenirken, 4 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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