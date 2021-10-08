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Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Kültür Sanat
Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı törenle açıldı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı törenle açıldı. 350 yazar ile 250 yayınevinin katıldığı fuara tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Osman Zolan, "Hedefimiz, başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı kitapla buluşturmaktır" dedi.

Denizli'de geçen yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, yazarlar, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, düzenledikleri fuar ile kentin kitapla buluşmasını kolaylaştıracaklarını belirtti. Kitap okumanın insan gelişimine olan katkısına değinen Zolan, "Hedefimiz, başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı kitapla buluşturmaktır. Yüzlerce, binlerce kitap Denizli'ye gelsin istiyoruz. İnsanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, fuarımızı gezsin, hangi kitabı istiyorsa ona dokunsun, kitap kokusunu hissetsin ve okusun istiyoruz. İnsanlarımızın fuara gelmesi bile bir kazançtır" dedi.

FUAR 17 EKİM'E KADAR AÇIK

Fuarda tüm pandemi tedbirlerini aldıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Çocuklarımız daha fazla kitaplardan uzak kalsın istemedik. Sanal dünyadan gerçek dünyaya ve kitaplara çok ara vermeden bu fuarı yapmaya karar verdik. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah birçok yazarımız gelecek, imza günleri, söyleşiler olacak. Yüzlerce yayınevimiz var. Fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesen protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla bir süre sohbet etti. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserlerinin yer aldığı sergi de vatandaşların beğenisine sunuldu. 17 Eylül'e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


- Denizli
Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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