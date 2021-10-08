Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Denizli'de geçen yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, yazarlar, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesen protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla bir süre sohbet etti. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserlerinin yer aldığı sergi de vatandaşların beğenisine sunuldu. 17 Eylül'e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.