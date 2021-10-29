Denizli Büyükşehir 145 yaşında

DENİZLİ (İHA) - 30 Ekim 1876'dan beri Denizli'de hizmet veren belediye teşkilatının 145. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, Denizli'nin bugün dünya kentleriyle yarıştığını vurgulayarak, "Denizli'mizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de 30 Ekim 1876'dan bu yana hizmet veren belediye teşkilatının 145. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 30 Ekim 1876'da temelleri atılan belediye teşkilatının bugün 19 ilçe, 616 mahallede 1 milyondan fazla insana hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Sanayi, turizm ve tarımda büyük atılımlar yapan Denizli'miz bugün yerel hizmetler konusunda da Türkiye'de ve Dünya'da parmakla gösterilen, Dünya kentleriyle yarışarak başarılara imza atan şehirlerden biri olmanın gururunu yaşamıştır. Denizli'mizle ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu güzelliğin altında 145 yıllık emek var, hizmet var, gayret var" ifadelerini kullandı.

2014 yılında büyükşehir statüsü kazanarak büyümesini ve gelişmesini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısı, üstyapısı, yeşil ve spor alanları, ulaşımı, köprülü kavşakları, temiz havası ve daha birçok yönüyle kısa sürede atılım yaptığını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Allah'ın lütfu bu güzel şehrimiz için, vatandaşlarımızın huzur, refah ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bu kentte yaşayan herkesi kucaklayarak, nerede neye ihtiyaç varsa gidermek için hep birlikte çabalayacağız. Denizli'mize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanlara ise Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye teşkilatımızın 145. yıldönümü kutlu olsun" - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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