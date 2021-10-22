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Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Haberler | Güncel

Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.

Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi.

Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi

Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi

Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi

Denizden çıkan piknik masası şaşkına çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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