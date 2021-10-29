Denizde dev Türk bayrağı açtılar

AKDENİZ Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde deniz üstünde 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu da etkinlikler kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize açıldı. 16 kişiden oluşan topluluk, su üstünde önce 54 metrekarelik Türk bayrağı, ardından da Atatürk posterini açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan topluluğa Antalya Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri de eşlik etti. Etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bu arada aynı saatlerde Konyaaltı Plajı'nda bir grup vatandaş da Türk bayrağı açarak denize girdi.