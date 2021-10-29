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Denizde dev Türk bayrağı açtılar

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel
Denizde dev Türk bayrağı açtılar

AKDENİZ Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde deniz üstünde 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

AKDENİZ Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde deniz üstünde 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu da etkinlikler kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize açıldı. 16 kişiden oluşan topluluk, su üstünde önce 54 metrekarelik Türk bayrağı, ardından da Atatürk posterini açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan topluluğa Antalya Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri de eşlik etti. Etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, her yıl düzenli olarak yaptıkları etkinliği yeniden yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Alagöz, topluluğun bir üyesi olmaktan ve bugün 54 metrekarelik dev Türk bayrağını su üstünde dalgalandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu arada aynı saatlerde Konyaaltı Plajı'nda bir grup vatandaş da Türk bayrağı açarak denize girdi.


Denizde dev Türk bayrağı açtılar

Denizde dev Türk bayrağı açtılar

Denizde dev Türk bayrağı açtılar

Denizde dev Türk bayrağı açtılar

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri
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