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Deniz, tüm engelleri aştı

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Deniz, tüm engelleri aştı

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan otizmli Deniz Can, özel yetenek sınavını başarıyla geçip Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Piyano Bölümü'ne kabul edildi.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim alan otizmli Deniz Can, özel yetenek sınavını başarıyla geçip Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Piyano Bölümü'ne kabul edildi.

Konak Belediyesi'ne ait Engelsiz Yaşam Köyü'nün ilk öğrencilerinden olan ve açıldığı günden bu yana sanat atölyeleri başta olmak üzere kurslara ve eğitimlere katılan Deniz Can Ertan, bunun meyvelerini topladı. Ertan, özel yetenek sınavını başarıyla geçerek Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü'nü kazandı.

Deniz Canla gurur duyduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bundan sonra da eminim ki, çok daha fazla başarıya imza atarak bize defalarca kez gurur yaşatacak. Engelsiz Yaşam Köyü'müz beni en çok mutlu eden işimiz. Bunun da en önemli kanıtı hayata bu denli güzel sarılmaları ve katılmaları" diye konuştu. Deniz Can'ın başarısıyla en büyük mutluluk ve gururu yaşayan annesi Rana Özcan, oğlunun yaşam ve müzik hedeflerinin belirlenmesinde Engelsiz Yaşam Köy ünün çok etkili olduğunu dile getirdi.

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