Deniz Kuvvetlerine ait 29 gemiyle 29 limanda Cumhuriyet Bayramı kutlanacak
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 limanı ziyaret edecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 limanı ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemilerde bayrak töreni gerçekleştirilecek ve İstiklal Marşı okunacak.
Gemiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın ziyaretine açılmayacak.
Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin ziyaret edeceği limanlar şöyle:
"Samsun, Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, İstanbul Tuzla, İstanbul Moda, İzmit, Gemlik, Mudanya, Erdek, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Dikili, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne, Gazimağusa."
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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