'Deniz deşarjını yapmak son çaredir'

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Tbmm Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda sunum yapan İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erdoğan Topçu, atık suların tam temizlenmeden ortama verilmesinin müsilaja neden olduğunu hatırlatarak, "Mecbur kalmadıkça hiçbir zaman deniz deşarjı yapma taraftarı değiliz. Genelde biz deniz deşarjlarını Karadeniz'de özellikle yaptık; bunun nedeni de atık su arıtma tesisi yapacak yerin bulunmamasıdır. Son çaredir aslında deniz deşarjını yapmak" dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda sunum yapan İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erdoğan Topçu, İller Bankası'nın yerel yönetimlerin teknik ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görev yaptığını anımsatarak bu kapsamda Marmara Bölgesi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Topçu, müsilajın hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olduğunu hatırlatarak, atık suların tam temizlenmeden ortama verilmesi, deniz suyu sıcaklığının artması, meteorolojik etkiler, yağış, rüzgar, sıcaklık gibi etkiler sonucu oluştuğunu söyledi.

Belediyelerden biyolojik arıtma tesisi için yer bulmalarını istediklerini belirten Topçu, "Bugün birçok küçük beldeye gidiyorsunuz, yer yok. Deniz deşarjının ön arıtmasını yapacağımız ızgara, kum tutucuyu yapacak yer bulamıyoruz. Bugün günümüzde membran teknolojileri var; daha az yerde arıtma tesisi yapma imkanı getiriyor. Küçük belediyenin maddi imkanları belli, tesisi de işletemiyorlar. Dolayısıyla bir membran yapmaya kalksak onu da karşılayamayacaklar, işletemeyecekler. Uygun yerlerde membran da yapıyoruz" diye konuştu.