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Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü Kahramanmaraş'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi seyir halindeki halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi seyir halindeki halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Hacı Ali Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İhsan M, yaya geçidinde ayağı yere takılıp bir anda dengesin kaybetti. İhsan M, o sırada caddede seyir halindeki E.Y. idaresindeki 46 H 0228 plakalı halk otobüsüne çarparak altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü

Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü

Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü

Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü
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Haber: Dengesini kaybeden şahıs hareket halindeki otobüsün önüne böyle düştü - Haberler
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