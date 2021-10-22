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Denetimler Aralıksız Sürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Denetimler Aralıksız Sürüyor

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, iş yeri ruhsatı, tarife, hijyen ve gramaj kontrolü yapılırken, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, iş yeri ruhsatı, tarife, hijyen ve gramaj kontrolü yapılırken, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı. Halk sağlığının birinci derecede öncelik olduğunu ifade eden ekiplerimiz, "Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve güvenilir hizmet almasını sağlamaktır. Ekiplerimiz, denetimlerde esnafa Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunmaktadır. " dedi.

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