Deneme Erişimi: Legaling - Haberler
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Deneme Erişimi: Legaling

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Deneme Erişimi: Legaling

Deneme Erişimi: LegalingDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Legaling 15 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Deneme Erişimi: Legaling

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Legaling 15 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Legaling, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce kapsamlı hukuk terimleri sözlüğüdür. Legaling veritabanı, 25. 000'den fazla hukuki kavram için hukuk dalı kırılımlarını ve örnek cümleleri içerir. Lütfen veritabanına erişim sağlamadan önce VPN bağlantınızın kapalı olduğundan emin olun.

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