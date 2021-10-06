Deneme Erişimi: G. M. Homsy et al. Multimedia Fluid Mechanics

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

G. M. Homsy et al. Multimedia Fluid Mechanics Online 5 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Bu kaynak, içerisinde bir çok farklı Akışkanlar Mekaniği ders içeriğini barındırır. Özellikle Mühendislik temel eğitimi ile Fizik departmanlarının yararlanabileceği online bir ders kaynağıdır. 8 ana ders modülünde 800'den fazla multimedya içerir.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

Kütüphane

Habermetre - Son Dakika Haberleri