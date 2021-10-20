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Deneme Erişimi: DataTurkey

Habermetre - Haberler | Toplum
Deneme Erişimi: DataTurkey

Deneme Erişimi: DataTurkeyDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,DataTurkey 20 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Deneme Erişimi: DataTurkey

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

DataTurkey 20 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Veritabanı Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi 19 farklı kurum ve kuruluşun Türkiye'nin ekonomik, sektörel, sosyal ve demografik durumunu gösteren güncel raporlarını erişime sunmaktadır.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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