Deneme Erişimi: AccessEngineering

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

AccessEngineering 17 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

AccessEngineering, analitik öğrenme ve öğretme araçlarıyla entegre edilmiş disiplinler arası mühendislik içeriği sunan bir mühendislik platformudur. The Standard Handbook for Electrical Engineers, Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, Vanek's Energy Systems Engineering gibi birçok kitap ile videolar, tablolar ve görsel veriler içerir.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

